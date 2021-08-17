В Рязань прибыла военно-воздушная техника для участия в «Авиадартсе-2021»

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. Соревнования пройдут на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи. В «Авиадартсе-2021» примут участие около 60 экипажей из России, Китая и Республики Беларусь.

В Рязань прибыла военно-воздушная техника для участия в «Авиадартсе-2021». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Всего на аэродром Дягилево перебазировали более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь.

Авиатехника прошла таможенный контроль. Временный ввоз судов и технического оборудования оформили сотрудники тульской таможни. По словам первого заместителя начальника тульской таможни Сергея Петриди, время оформления каждого воздушного судна составило 20-30 минут.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября.

Соревнования пройдут на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи. В «Авиадартсе-2021» примут участие около 60 экипажей из России, Китая и Республики Беларусь.