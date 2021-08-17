В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112 В

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 В разбился в районе аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.

В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112 В. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу объединенной авиастроительной корпорации.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 В разбился в районе аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.

«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщило, что на борту находилось три человека.

Пять дней назад самолет прилетел в Жуковский для участия в форуме «Армия-2021».

Для выяснения причин катастрофы будет создана специальная комиссия.