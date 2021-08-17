В Михайловском районе отремонтируют более 19 километров дорожного полотна

Ремонт автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин -Милославское проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В региональном министерстве транспорта и автодорог рассказали о ремонте автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин -Милославское, по которой жители близлежащих населенных пунктов ежедневно добираются до райцентра, а школьники до учебы. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты подрядной организации АО «Рязаньавтодор» ремонтируют участок протяженностью более 19 километров — укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, устраивают съезды и примыкания, ремонтируют водопропускные трубы, устанавливают барьерные ограждения и укрепляют обочины. Также на дороге установят новые дорожные знаки, остановочные павильоны и нанесут разметку.

Работы на объекте планируют завершить до конца сентября 2021 года.

В 2020 году в Голдине по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было установлено более 2,5 километров линий искусственного электроосвещения и обустроены пешеходные переходы.

В 2021 году в рамках нацпроекта в регионе планируется построить, реконструировать и отремонтировать более 254 километров автодорог.