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В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию
Авторы законопроекта отметили, что повышение пенсионного возраста приведет к ухудшению здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, а также увеличит нагрузку на Фонд соцстрахования, увеличению смертности пожилых людей, росту безработицы и обращений за инвалидностью.

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении выхода на пенсию в 60 лет и для женщин в 55 лет, как это было до 2018 года. Об этом передает РИА Новости.

Авторы законопроекта отметили, что повышение пенсионного возраста приведет к ухудшению здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, а также увеличит нагрузку на Фонд соцстрахования, увеличению смертности пожилых людей, росту безработицы и обращений за инвалидностью.Отметим, документ о повышении пенсионного возраста президент подписал 3 октября 2018 года.