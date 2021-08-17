В центре Рязани из-за ремонта газопровода почти на неделю ограничат движение
Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.
В центре Рязани из-за ремонта газопровода почти на неделю ограничат движение. Об этом
С 20:00 19 августа до 15:00 24 августа по улице Горького в районе дома № 71 по движению в сторону улицы Кудрявцева ограничат движение транспорта. На время проведение работ на дороге установят предупреждающие знаки, место работ огородят.
Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.