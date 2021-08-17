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Рязанское УРТ уличили в незаконных договорах с перевозчиком
В сентябре 2020 года на основе материалов прокуратуры Октябрьского района возбудили уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам Рязани.

Рязанское УФАС раскрыло сговор на рынке пассажирских перевозок. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

В сентябре 2020 года на основе материалов прокуратуры Октябрьского района возбудили уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам Рязани. После колонны «Автоколонны № 1310» маршруты стало обслуживать УРТ. Предприятие включили в реестр маршрутов в качестве перевозчика в августе 2019 года.

Во время рассмотрения дела УРТ пояснило, что транспортных средств недостаточно для перевозок по всем маршрутом, возникла необходимость привлечь московскую организацию ООО «Вест Лайн».

Таким образом, с сентября 2019 года по маршрутам пассажиров перевозили УРТ и ООО «Вест Лайн». На автобусах ООО «Вест Лайн» были логотипы «Управления Рязанского троллейбуса», а в салонах — информация о том, что перевозки осуществляет УРТ, а не московская фирма.

Для того, чтобы избежать огласки и не публиковать на сайте госзакупок договор, на основании которого УРТ привлекло «Вест Лайн» к оказанию услуг, перевозчики «дробили» сделку, каждый день заключая несколько договоров с ценой менее 100 тысяч рублей. Как отметили в УФАС, перевозчик мог получить право на оказание услуг пассажирских перевозок по маршрутам, которые субсидируются из бюджетов субъекта Российской Федерации, только в случае его победы на торгах. Таким образом ООО «Вест-Лайн» без прохождения конкурса оказывало перевозки пассажиров и извлекало прибыль, начиная с сентября 2019 года по март 2021 года. Сумма дохода участниками антиконкурентного соглашения составила 344 млн рублей.

5 августа УФАС признало, что предприятия нарушили Закон о защите конкуренции по части 4 статьи 11.Напомним, исполняющим обязанности руководителя УРТ назначили Андрея Суханова.