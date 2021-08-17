Рязанские депутаты проконтролировали ремонт теплотрассы на двух улицах

Работы на улице Татарской на участке протяженностью больше 2000 метров начались 1 июля. По договору ремонт должен был завершиться 10 августа, но в срок подрядчик не уложился. Новая дата сдачи объекта — 1 сентября. По словам подрядчика, есть перебои с поставкой песка. При этом горячую воду жителям микрорайона обещают дать в ближайшее время.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя рязанской городской думы Лариса Максимова совместно с депутатами областной думы, представителями РМПТС и подрядных организаций проконтролировали ход капитального ремонта двух участков теплотрассы — на улице Татарской и улице Полетаева.

Работы на улице Татарской на участке протяженностью больше 2000 метров начались 1 июля. По договору ремонт должен был завершиться 10 августа, но в срок подрядчик не уложился. Новая дата сдачи объекта — 1 сентября. По словам подрядчика, есть перебои с поставкой песка. При этом горячую воду жителям микрорайона обещают дать в ближайшее время.

Участок протяженностью 1100 метров по улице Полетаева ремонтируется с 19 июля. Объект должен быть сдан 29 августа, по словам подрядчика, задержек не будет. Горячее водоснабжение уже восстановлено.

«Конечно, сейчас жители терпят неудобства, — отметила Лариса Максимова. — Но подготовка к зиме, к отопительному периоду в разгаре. Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в зимний период». Всего в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону МУП «РМПТС» запланировали провести капитальный ремонт теплосетей на девяти участках общей протяженностью шесть км.