Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом

Всех, кто располагает информацией по ДТП, просят обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

19 марта 2021 года, в 13:23, в Рязани у дома №52 на улице Октябрьская, 44-летняя женщина на Hyundai Santa Fe, выехав с прилегающей территории на главную дорогу, сбила переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода 82-летнюю женщину.

В результате ДТП пешехода доставили в больницу.

Всех, кто располагает информацией по ДТП, просят обращаться по телефону: +7(4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.