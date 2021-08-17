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Рязанец ответит в суде за убийство знакомого топором
Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК направили в суд для рассмотрения по существу.

Рязанец ответит в суде за убийство знакомого топором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

В июле 2021 года двое молодых людей распивали алкоголь в доме одного из них в селе Мордово Сараевского района. В ходе застолья произошел конфликт. Гость ударил 37-летнего хозяина дома кулаком по лицу, в ответ мужчина ударил 32-летнего рязанца топором по голове. Мужчина умер на месте.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК направили в суд для рассмотрения по существу.