Рязанец ответит в суде за убийство знакомого топором

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК направили в суд для рассмотрения по существу.

Рязанец ответит в суде за убийство знакомого топором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

В июле 2021 года двое молодых людей распивали алкоголь в доме одного из них в селе Мордово Сараевского района. В ходе застолья произошел конфликт. Гость ударил 37-летнего хозяина дома кулаком по лицу, в ответ мужчина ударил 32-летнего рязанца топором по голове. Мужчина умер на месте.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК направили в суд для рассмотрения по существу.