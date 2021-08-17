Путин поручил подготовить новый план противодействия коррупции

До 10 декабря Генпрокуратура должна будет выдвинуть предложения по сведений о доходах, которые публикуются в интернете, а до сентября 2023 году поручили проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией. Указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» опубликован на портале правовой информации.

До 10 декабря Генпрокуратура должна будет выдвинуть предложения по сведений о доходах, которые публикуются в интернете, а до сентября 2023 году поручили проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях направления «Антикоррупционная деятельность». Кроме того, Путин потребовал представить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами «за коррупционное преступление».

Президент поручил подготовить полный комплекс мер до 30 мая 2023 года.