\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
31°
Срд, 18
33°
Чтв, 19
30°
ЦБ USD 73.39 -0.08 17/08
ЦБ EUR 86.51 0.29 17/08
Нал. USD 73.20 / 73.75 10:36
Нал. EUR 86.20 / 86.75 10:36
Новости
Публикации
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
7 773
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
23 435
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
9 225
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
8 976
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин поручил подготовить новый план противодействия коррупции
До 10 декабря Генпрокуратура должна будет выдвинуть предложения по сведений о доходах, которые публикуются в интернете, а до сентября 2023 году поручили проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией. Указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» опубликован на портале правовой информации.

До 10 декабря Генпрокуратура должна будет выдвинуть предложения по сведений о доходах, которые публикуются в интернете, а до сентября 2023 году поручили проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях направления «Антикоррупционная деятельность». Кроме того, Путин потребовал представить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами «за коррупционное преступление».

Президент поручил подготовить полный комплекс мер до 30 мая 2023 года.