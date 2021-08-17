Полиция задержала пьяного рязанца, который прыгал на крыше иномарки

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 У. К. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Полиция задержала пьяного рязанца, который прыгал на крыше иномарки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жильцы одного из домов на Первомайском проспекте. Они рассказали, что из окон увидели как неизвестный прыгает на крыше припаркованного во дворе Peugeot. Участковые задержали 33-летнего рязанца.

Выяснилось, что мужчина накануне напился и пошел гулять по городу. Случайно оказавшись во дворе на Первомайском проспекте, рязанец решил разломать припаркованную иномарку, чтобы показать свою силу. Он разбил стекла в машине, отломал зеркала заднего вида и повредил корпус авто, прыгая по крыше.

Ущерб, причиненный владельцу Peugeot — 22-летней рязанке, оценили в 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.