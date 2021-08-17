Полиция опубликовала подробности смертельного ДТП в Сараевском районе
ДТП произошло примерно в 3:40 в Сараевском районе. Водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в столб. Машина перевернулась. Мужчина скончался на месте.
В ДТП в Сараевском районе погиб 30-летний житель Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 3:40 в Сараевском районе. Водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в столб. Машина перевернулась. Мужчина скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее стало известно, что водителя придавило машиной, пассажира госпитализировали с травмами.