На окраине Рязани украли деньги, подаренные на свадьбу молодоженам

В доме накануне отмечали свадьбу. На торжество приглашали гостей, накрывали стол, играла музыка.

На окраине Рязани из дачного дома пропала крупная сумма денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 33-летний рязанец и сообщил о пропаже денег. На место выехали оперативники. Выяснилось, что в доме накануне отмечали свадьбу. На торжество приглашали гостей, накрывали стол, играла музыка.

В воскресенье в обед молодой муж решил посмотреть, сколько денег им подарили на свадьбу. Его супруга достала сумку, в которую складывала конверты с подарками. Мужчина хорошо знал гостей и запомнил, как паре вручали подарки. Он пересчитал конверты и понял, что не хватает одного или двух.

После этого рязанец решил проверить деньги в концертах.

«Хорошая память и здесь помогла пострадавшему, хоть конверты снаружи и были почти идентичны и без каких-либо отличительных знаков и купюры в них были без дополнительных подписей, он нашел способ сверить сколько осталось из подаренных средств», — рассказали в полиции.

Рязанец выписал, какие купюры были в конвертах, набрался смелости и стал звонить гостям и родственникам, чтобы попросить назвать подаренную сумму.

Удалось выяснить, что из каждого конверта злоумышленник вытащил одну, две или три купюры. Полицейские предположили, что он сделал это, чтобы сумма пропавших денег не бросалась в глаза на фоне всего подарка.

Оперативник вызвали эксперта-криминалиста и попросили его обследовать конверты. Через некоторое время выяснилось, что на них были отпечатки пальцев не только молодоженов и дарителя, но и еще одного человека.

С помощью автоматизированной системы криминалистического учета, полицейские узнали, что эти следы принадлежат 26-летней рязанке, ранее судимой за кражу. Выяснилось, что она была среди гостей и ушла в воскресенье утром.

Женщину разыскали. Оказалось, что она украла 15 тысяч рублей. Ее задержали.

Ранее злоумышленницу судили за хищение денег, подаренных приятельнице во время банкета. Тогда пропала не вся сумма.

Полиция выяснила, что женщина нашла деньги, когда все уснули. Она достала два конверта, а также вытащила из всех по одной-две купюры. Злоумышленница надеялась, что молодожены не запомнили подаренные суммы и не будут уточнять это у гостей.

«Но молодой муж был внимателен к своим гостям и надеялся на их понимание, поэтому план рецидивистки провалился и профессионализм полицейских позволил быстро „вычислить“ подозреваемую», — отметили в полиции.