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На окраине Рязани столкнулись «Хендай» и «Мерседес», пострадала пассажирка
ДТП произошло примерно в 3:15. 25-летний житель Мурманской области на Hyundai выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes Benz, которым управлял 46-летний житель Пензенской области.

В понедельник, 16 августа в Рязани на 198-м километре М5 «Урал» столкнулись Hyundai Creta и Mercedes Benz. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 3:15. 25-летний житель Мурманской области на Hyundai выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes Benz, которым управлял 46-летний житель Пензенской области. Травмы получила 26-летняя пассажирка Hyundai. Ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.