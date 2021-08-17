Аркадий Фомин проверил реконструкцию участка дороги в Шиловском районе

Один из главных транспортных инфраструктурных проектов района реализуется в три этапа. Срок завершения работ — IV квартал 2021 года. Проектом предусмотрено расширение дорожного полотна, укладка нового покрытия, установка ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки, укрепление обочин, оборудование остановочных площадок с павильонами, устройство тротуаров в населенных пунктах.

Председатель областной думы Аркадий Фомин совместно с депутатом Госдумы Андреем Красовым (фракция «Единая Россия»), представителями администрации Лесновского городского поселения и муниципальными депутатами проверил реконструкцию 13-километрового участка дороги Фролово-Лесной-Алехово в Шиловском районе.

Один из главных транспортных инфраструктурных проектов района реализуется в три этапа. Срок завершения работ — IV квартал 2021 года. Проектом предусмотрено расширение дорожного полотна, укладка нового покрытия, установка ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки, укрепление обочин, оборудование остановочных площадок с павильонами, устройство тротуаров в населенных пунктах.

Аркадий Фомин сообщил, что к нему на личный прием обращались жители поселка Лесной по поводу отведения стоков дождевых вод, поскольку с дороги они могут затекать в подвалы жилых домов.

«Поручил главе Лесновского сельского поселения Любови Арлашиной и управляющим компаниям проработать варианты решения вопроса», — рассказал парламентарий.

Также Аркадий Фомин отметил, что в ходе депутатского контроля особое внимание уделили обустройству тротуаров. Сейчас там завершается отсыпка грунтом.

«На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством. Будем продолжать контролировать процесс», — сказал депутат.⠀