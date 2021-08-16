Вертолет санавиации доставил подростка в рязанскую больницу с подозрением на перелом шейного позвонка

13-летний парень нырял в воду и ударился головой о дно.

Вертолет санавиации доставил подростка в рязанскую больницу с подозрением на перелом шейного позвонка. Подробности инцидента приводит ИД «Пресса” .

Инцидент случился в воскресенье, 15 августа, в Александро-Невском районе. Тогда 13-летний подросток нырял в воду на Куликовском пруду в деревне Борисовке. Нырнув в очередной раз, мальчик ударился головой о дно. Отдыхающие быстро среагировали и доставили пострадавшего в районную больницу.

Вскоре подростка в состоянии средней степени тяжести на вертолете санавиации доставили в областную детскую больницу имени Дмитриевой. Предварительно, врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и подозрение на перелом шейного позвонка.