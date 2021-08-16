В Захаровском районе рязанец угнал иномарку и катался на ней по полям

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК, молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

В Захаровском районе рязанец угнал иномарку и катался на ней по полям. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 45-летний житель Захарова и рассказал, что с поля у села Троицкое пропал его автомобиль Chevrolet. Мужчина уточнил, что приехал в поле на работу, оставил машину вдали от населенных пунктов и не закрыл салон. Ключи рязанец оставил в замке зажигания, чтобы не потерять.

Оперативники опросили местных жителей и узнали, что один из дачников, отдыхающих в Захарове, хвастался приятелям, что катался по полям на «Шевроле». Полицейские нашли машину в нескольких километрах от места пропажи и задержали 18-летнего рязанца, причастного к угону.

Молодой человек отдыхал в Захарове у родственников. Он увидел в поле «Шевроле», когда катался с друзьями на мопеде. Рязанец увидел в замке зажигания ключ и решил прокатится на автомобиле. Через некоторое время он бросил машину и вернулся домой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК, молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.