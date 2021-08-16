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В трансформаторной будке Старожиловского района обнаружили труп мужчины
По предварительной информации, рязанец там искал металлолом.

В трансформаторной будке в Старожиловском районе обнаружили труп мужчины. Об этом в понедельник, 16 августа, РЗН. инфо сообщили в региональном следственном комитете.

По данным ведомства, мужчина пропал еще в субботу, 14 августа. Он вышел из дома и не вернулся. Как позже предположили следователи, рязанец собирал металлолом для продажи.

«В этот раз, видимо, решил поискать в трансформаторной будке. Он пытался пролезть под специальными шкафами, и его ударило током. Скончался он на месте происшествия. Мужчина сам подобрал ключи и вскрыл двери, поэтому предварительно к энергетикам вопросов нет. В настоящее время проводится доследственная проверка, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося”, — рассказала старший следователь Кораблинского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Аида Амаханова.

Также появились фото с места трагедии.