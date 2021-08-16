В Стерлитамаке роженица выкинула из окна роддома чужого ребенка
От полученных травм младенец скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
В Стерлитамаке роженица выкинула из окна роддома чужого ребенка. Об этом
Трагедия произошла в понедельник, 16 августа, около 18:00 в общей палате родильного отделения городской больницы № 1.
29-летняя женщина взяла новорожденного ребенка соседки по палате и выбросила его из окна третьего этажа. От полученных травм младенец скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).