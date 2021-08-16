В Стерлитамаке роженица выкинула из окна роддома чужого ребенка

От полученных травм младенец скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

В Стерлитамаке роженица выкинула из окна роддома чужого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по республике Башкирия.

Трагедия произошла в понедельник, 16 августа, около 18:00 в общей палате родильного отделения городской больницы № 1.

29-летняя женщина взяла новорожденного ребенка соседки по палате и выбросила его из окна третьего этажа. От полученных травм младенец скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).