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В Стерлитамаке роженица выкинула из окна роддома чужого ребенка
От полученных травм младенец скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

В Стерлитамаке роженица выкинула из окна роддома чужого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по республике Башкирия.

Трагедия произошла в понедельник, 16 августа, около 18:00 в общей палате родильного отделения городской больницы № 1.

29-летняя женщина взяла новорожденного ребенка соседки по палате и выбросила его из окна третьего этажа. От полученных травм младенец скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).