В Спасске пенсионерка присвоила пятитысячную купюру, потерянную рязанкой

Кражу раскрыли благодаря записям с камер видеонаблюдения в магазине. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Спасске пенсионерка присвоила пятитысячную купюру, потерянную рязанкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 67-летняя рязанка и рассказала, что в супермаркете у нее пропали пять тысяч рублей. Женщина пояснила, что в последнее время живет на даче под Спасском, а в райцентр приехала за покупками. Расплатившись в магазине она заметила, что у нее не хватает пятитысячной купюры.

Оперативники изучили камеры видеонаблюдения магазина и увидели момент кражи. Выяснилось, что пенсионерка выронила купюру около кассы. Через некоторое время на это место подошла другая покупательница, она оплатила товары на кассе и вышла на улицу.

По приметам полицейские установили личность и задержали женщину. Ей оказалась 66-летняя местная жительница. Незадолго до этого она положила на карту пять тысяч рублей.

Женщина видела, как пенсионерка потеряла деньги, но не вернула их, а забрала себе. Она наехала на купюру тележкой, таким образом закрыв обзор места преступления.