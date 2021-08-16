В Сараевском районе житель Москвы врезался в забор у здания администрации

Мужчина скрылся с места аварии, но его разыскали сотрудники Госавтоинспекции.

В Сараевском районе житель Москвы врезался в забор у здания администрации. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет ИД «Пресса” .

Авария случилась в субботу, 14 августа. Водитель на автомобиле марки BMW снес забор у здания администрации и скрылся с места аварии. Позже сотрудники Госавтоинспекции отыскали виновника, им оказался житель Москвы.

Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Нарушителю предстоит ответить за то, что покинул место происшествия.