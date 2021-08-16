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В Рязанскую область поступит более 40 миллионов на поддержку учреждений сферы культуры

В Рязанскую область поступит более 40 миллионов на поддержку учреждений сферы культуры. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, предложение о выделении рязанскому региону средств в виде межбюджетных трансфертов одобрили на заседании комиссии Федерального Собрания Р. Ф. по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Федеральные средства в сумме свыше 40 миллионов рублей поступят в область в ближайшее время в рамках исполнения апрельского Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Р. Ф. и задач, касающихся развития и поддержки сферы культуры”, — отметил Андрей Макаров.

Так, по его словам, 30 миллионов рублей пойдут на создание модельных муниципальных библиотек. Пять миллионов 109 тысяч рублей запланированы на мероприятия по модернизации библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов новыми изданиями. Ещё пять миллионов 643 тысячи рублей пойдут на поддержку творческой деятельности и модернизацию детских и кукольных театров.

Глава региона Николай Любимов отметил, что сегодня региону со стороны федерального центра оказывается беспрецедентная поддержка, которая является особенно необходимой в период пандемии коронавируса, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить.

«Помощь, которую мы оперативно получаем, для нас крайне значима и позволяет эффективно работать по поручениям президента РФ и более качественно решать целый комплекс значимых социальных вопросов, направленных на повышение уровня жизни людей. Президентом России Владимиром Путиным поставлены важнейшие задачи по укреплению сферы культуры. Регион сделает все необходимое для того, чтобы дополнительные средства из федерального центра были потрачены максимально эффективно, а рязанские учреждения культуры имели достаточные возможности для дальнейшей работы в соответствии с современными запросами людей и для активного развития», — подчеркнул Николай Любимов.