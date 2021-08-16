В рязанском пруду проверят воду после гибели птиц и рыбы

В минприроды отметили, что результаты анализа будут готовы в ближайшие дни.

Из пруда в Дашково-Песочне взяли пробы воды после гибели рыбы и уток. Об этом сообщило минприроды на странице мэрии «Вконтакте».

В ведомстве отметили, что результаты анализа будут готовы в ближайшие дни.

«В рамках межведомственного взаимодействия нами была направлена соответствующая информация в территориальный орган Росрыболовства, так как вопрос сохранения водных биологических ресурсов относится к их полномочиям», — говорится в сообщении.

Напомним, что 13 августа очевидец рассказал РЗН. инфо, что заметил мертвую птицу и рыбу в среднем пруду. Также очевидцы отметили, что вода приобрела «ржавый» цвет.