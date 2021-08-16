В Рязани более 20 домов на две недели останутся без горячей воды

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

В Рязани более 20 домов на две недели останутся без горячей воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 17 по 30 августа горячую воду отключат на улице Шпалозавод в домах №№ 4-а, 5, 9, 11, 12, 15, 15-а, 15-б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.