В Рязанской области за сутки восемь человек умерли от коронавируса

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки восемь человек умерли от коронавируса. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 869 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 122 новых случая заражения, всего — 37 129. Выздоровели за сутки 76 человек, всего — 34 030.

В России за сутки заболели 20 765 человек, всего с начала пандемии — 6 621 601. Выздоровели за сутки 15 601 человек, всего — 5 889 917. Умерли за сутки 806 человек, всего — 171 305.