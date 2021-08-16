В Рязани задержали пару, укравшую одежду из магазина

Злоумышленниками оказались 43-летний рязанец и его 40-летняя знакомая, ранее судимая за наркопреступление.

В Рязани задержали пару, укравшую одежду из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Из торговой точки на площади Победы злоумышленники вынесли одежду. Работники магазина заметили кражу и нажали «тревожную кнопку». Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими установили личности и задержали воров.

Ими оказались 43-летний рязанец и его 40-летняя знакомая, ранее судимая за наркопреступление.