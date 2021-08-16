В Рязани в аварии пострадали три ребенка

25-летний рязанец на Kia Pio столкнулся со стоявшим перед ним Renault Logan, которым управляла 34-летняя жительница Рыбного. Детям оказали медпомощь.

В Рязани в аварии пострадали три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 13 августа, в 17:40 около дома № 47 по Московскому шоссе. 25-летний рязанец на Kia Pio столкнулся со стоявшим перед ним Renault Logan, которым управляла 34-летняя жительница Рыбного.

В аварии пострадали три несовершеннолетних пассажира Renault — 3-х, 7-ми и 11-ти лет. Детям оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.