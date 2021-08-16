В Рязани найдена берестяная грамота 15 века

Ее нашли на Введенском раскопе в Кремле Переяславля Рязанского.

В Рязани найдена берестяная грамота 15 века. Об этом сообщает на сайте института археологии российской академии наук.

Берестяную грамоту нашли в субботу, 14 августа, на Введенском раскопе в Кремле Переяславля Рязанского. Ее длина составляет восемь сантиметров, а ширина — 2,5-3 сантиметра. Уцелели лишь две нижние строки текста, одна из них частично обрезана.

Как утверждают археологи, грамота датируется XV веком.

«Предварительный анализ текста позволил Альбине Александровне Медынцевой сделать предположение, что в конце текста читается слово «БЫША ти …», а в предыдущей строке — «.I. БЕЖИ». Предположительная палеографическая датировка грамоты — рубеж XIV-XV — XV веков”, — говорится в сообщении.

Введенский раскоп расположен в юго-восточной части Кремля, которая, по данным письменных источников, осваивалась позднее, чем северо-западная и не исключено, что первоначально находилась за городской чертой, то есть фактически являлась посадом.

Археологи отметили, что свидетельства об использовании бересты для письма в Кремле Переяславля Рязанского неоднократно встречались. Тем самым, Переяславль Рязанский стал 13 городом, где найдены берестяные грамоты.

Фото «Института Археологии»