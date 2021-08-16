В Рязани на Восточной окружной столкнулись две легковушки

ДТП случилось в сторону платной дороги.

В Рязани на Восточной окружной столкнулись две легковушки. Пост об этом в понедельник, 16 августа, разместили очевидцы в группе « ДТП|Аварии|Рязань ”.

По словам автора публикации, ДТП случилось в сторону платной дороги.

На кадрах видно, что столкнулись автомобили Lada и Kia. Машины получили механические повреждения.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки”, на момент 8.00 на этом участке образовалась пробка.

Подробности аварии выясняются.