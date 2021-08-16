В Рязани на Восточной окружной столкнулись две легковушки
ДТП случилось в сторону платной дороги.
В Рязани на Восточной окружной столкнулись две легковушки. Пост об этом в понедельник, 16 августа, разместили очевидцы в группе «
По словам автора публикации, ДТП случилось в сторону платной дороги.
На кадрах видно, что столкнулись автомобили Lada и Kia. Машины получили механические повреждения.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки”, на момент 8.00 на этом участке образовалась пробка.
Подробности аварии выясняются.