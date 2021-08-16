В России предложили возвращать многодетным семьям деньги за учебу

Средства предложено возвращать за обучение в среднеспециальных или высших учебных заведениях.

В России предложили возвращать многодетным семьям деньги за учебу. Соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом пишет Russia Today .

В предложении говорится, что деньги стоит возвращать за обучение в среднеспециальных или высших учебных заведениях многодетным родителям в возрасте до 35 лет.

Депутат подчеркнул, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми являются одними из первостепенных задач государства. Реализация данного предложения стала бы существенным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив гражданам вернуть в семейный бюджет средства.