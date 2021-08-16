В России начали фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

Пока система тестируется в 17 российских регионах.

В России начали фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Беспилотные летательные аппараты ввели пока лишь в 17 регионах: республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.

Их используют на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Дроны могут фиксировать административные правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также передавать информацию наряду ДПС, который находится поблизости.