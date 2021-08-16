В полиции прокомментировали информацию о «закладчиках» в Канищеве

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проверят информацию двух неизвестных мужчинах, которые, по мнению рязанцев, искали «закладки» в одном из дворов на улице Бирюзова.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проверят информацию двух неизвестных мужчинах, которые, по мнению рязанцев, искали «закладки» с наркотиками в одном из дворов на улице Бирюзова.

Напомним, двух «копателей» в черном заметили в Канищеве в воскресенье, 15 августа. Жители вызвали полицию, которая приехала спустя 50 минут, когда мужчины ушли.