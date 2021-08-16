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В мэрии рассказали о свободных местах в рязанских детсадах
Заседание комиссии состоится 1 сентября 2021 года. Заявления принимаются с 16 по 27 августа 2021 года.

Рязанская мэрия рассказала, в каких детсадах есть свободные места:

Для детей от 1 до 3 лет (рожденных с 02.09.2018 по 01.09.2020 г.) — в оздоровительных группах ДОУ №№ 12, 111;

Для детей с 1,5 до 2 лет (рожденных с 02.09.2019 по 01.03.2020 г.) — в ДОУ №№ 16, 153, 158 (Московский район).

Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (рожденных с 02.09.2018 по 01.09.2019 г.) свободные места имеются в детских садах:

  • Железнодорожный район — №№ 43, 116, 145;
  • Московский район — №№ 23, 89, 101, 104, 107, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных с 02.09.2017 по 01.09.2018 г.):

  • Железнодорожный район — №№ 24, 30, 43, 48, 71, 73, 75, 81, 84, 88, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — №№ 3, 14, 16, 23, 31, 76, 79, 89, 103, 104, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 124, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;
  • Октябрьский район — №№ 4, 7, 25, 69, 70, 117, 121, 130, 138, 140, 147, 149, 150, 152, 157, 161;
  • Советский район — №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 20, 60, 66, 91, 96, школа № 29.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет (рожденных с 02.09.2016 по 01.09.2017 г.):

  • Железнодорожный район — №№ 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — №№ 23, 28, 76, 101, 103, 104, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 158, школа № 30;
  • Октябрьский район — №№ 105, 121, 125, 150, 152, 161;
  • Советский район — №№ 133, школа № 29.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет (рожденных с 02.09.2015 по 01.09.2016 г.):

  • Железнодорожный район — №№ 43, 73, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — №№ 14, 23, 28, 31, 76, 104, 135, 148, 153, 158, школа № 30;
  • Октябрьский район — №№ 70, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 152;
  • Советский район — вакантных мест нет.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных с 02.09.2014 по 01.09.2015 г.):

  • Железнодорожный район — №№ 24, 73, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 143, 145;
  • Московский район — №№ 3, 14, 23, 31, 89, 104, 126, 135, 137, 148, школа № 30;
  • Октябрьский район — №№ 25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 105, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 147, 150, 152;
  • Советский район — №№ 66, 91.

Сообщается, что для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.

Для получения места в детских садах №№ 1, 118, 160 дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заседание комиссии состоится 1 сентября 2021 года. Заявления принимаются с 16 по 27 августа 2021 года.

Детям, рожденным в сентябре-декабре 2018 года и январе 2019 года, могут быть предоставлены места в группах для детей с 3 до 4 лет при наличии вакантных мест и отсутствии в очереди детей 3-х летнего возраста.