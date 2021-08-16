В Канищеве заметили двух мужчин, которые искали «закладку» с наркотиками

Неизвестные в черной одежде шли вдоль подъездов и рыли землю в клумбах перед окнами, сверяясь с картой. Полиция приехала спустя 50 минут после звонка местных жителей.

В воскресенье, 15 августа, во дворе одного из домов по улице Бирюзова в микрорайоне Канищево местные жители заметили двух мужчин в черной одежде. Они шли вдоль подъездов и рыли землю в клумбах перед окнами. После каждого подъезда мужчины сверялись с картой на экране смартфона. Местные жители предположили, что мужчины ищут «закладку» с наркотиками.

Они сфотографировали неизвестных и вызвали полицию. Сотрудники приехали спустя 50 минут, когда «копателей» уже не было.

Полицейские опросили местных жителей и сообщили, что передадут информацию специальному подразделению. Фото мужчин они не взяли.