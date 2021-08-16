В Гидрометцентре рассказали, как долго продержится аномально теплая погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркая погода установилась на всей территории страны.

В Гидрометцентре рассказали, как долго продержится аномально теплая погода. Слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда в понедельник, 16 августа, передают РИА Новости .

По словам синоптика, жаркая погода установилась на всей территории страны. В некоторых регионах такая ситуация сохранится где-то до середины, а где-то до конца недели.

«Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы. На европейской территории (страны) наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — рассказал специалист.

В Центральной России теплая погода продержится всю рабочую неделю. Дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду — 29 градусов.

«Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса», — сообщил Роман Вильфанд.