В Ермишинском районе поймали пьяного водителя мопеда

Нарушителя поймали в селе Степановка во время патрулирования.

В Ермишинском районе поймали пьяного водителя мопеда. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя поймали в селе Степановка во время патрулирования. Внимание Госавтоинспекторов привлек мопед «Стелс Лизер 50».

Транспортное средство остановили. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что 37-летний владелец мопеда пьян. Освидетельствование показало 0,580 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Кроме этого, мужчина управлял мопедом будучи лишенным водительских прав.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф.