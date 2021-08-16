В Ермишинском районе поймали пьяного водителя мопеда
Нарушителя поймали в селе Степановка во время патрулирования.
В Ермишинском районе поймали пьяного водителя мопеда. Об этом
Нарушителя поймали в селе Степановка во время патрулирования. Внимание Госавтоинспекторов привлек мопед «Стелс Лизер 50».
Транспортное средство остановили. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что 37-летний владелец мопеда пьян. Освидетельствование показало 0,580 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Кроме этого, мужчина управлял мопедом будучи лишенным водительских прав.
На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф.