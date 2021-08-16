В ДТП в Сараях водителя придавило машиной
Он не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль перевернулся.
В Сараях произошла авария. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет
ДТП случилось на окружной дороге рано утром. Водитель на автомобиле Renault Logan не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся.
Водитель автомобиля погиб на месте — его придавило машиной. Пассажира с травмами госпитализировали в сараевскую больницу.
На месте происшествия вместе с сотрудниками ГИБДД работали спасатели.