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В ДТП в Сараях водителя придавило машиной
Он не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль перевернулся.

В Сараях произошла авария. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет ИД «Пресса”.

ДТП случилось на окружной дороге рано утром. Водитель на автомобиле Renault Logan не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся.

Водитель автомобиля погиб на месте — его придавило машиной. Пассажира с травмами госпитализировали в сараевскую больницу.

На месте происшествия вместе с сотрудниками ГИБДД работали спасатели.