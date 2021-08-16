В Шацком районе перевернулась легковушка

ДТП произошло в субботу, 14 августа, в 12:05 на 367-м километре автодороги М5 «Урал». В аварии пострадали четыре человека.

В Шацком районе перевернулась легковушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в субботу, 14 августа, в 12:05 на 367-м километре автодороги М5 «Урал». 64-летний водитель из Ульяновской области на Suzuki Grand Vitara не предоставил преимущество проезда и столкнулся с Lada Largus, которой управлял 39-летний житель Оренбургской области.

В аварии пострадали четыре человека — 48-летнего пассажира «Лады Ларгус» госпитализировали, 37-летний пассажир Lada, водитель и 63-летняя пассажирка Suzuki получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.