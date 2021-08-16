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У рязанского коллекционера нашли сигнальный пистолет, переделанный под боевой
Сигнальный пистолет «МР-137» нашли на даче у коллекционера. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы до пяти лет или штраф в размере до 80 тысяч рублей.

У рязанского коллекционера нашли сигнальный пистолет, переделанный под боевой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

52-летний мужчина увлекался военной историей и коллекционированием образцов военной формы и макетов вооружения. В 2020 году он уже получил условный срок за хранение сигнального револьвера, переделанного под боевой.

В 2021 году сотрудники уголовного розыска нашли на даче у коллекционера сигнальный пистолет «МР-137». Он был переделан кустарным способом под стрельбу боевыми патронами.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия»). Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет или штраф в размере до 80 тысяч рублей.