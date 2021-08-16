Тульский блогер устроил проверку в рязанском ТЦ «Европа»

В магазине блогер нашел просрочку, а также указал сотрудникам магазина на неправильное хранение товара.

Блогер из Тулы Артем Волков устроил проверку в гипермаркете «Европа” на улице Советской Армии. Соответствующий ролик он выложил в YouTube.

В магазине блогер нашел просрочку, а также указал сотрудникам магазина на неправильное хранение товара. На место вызвали охрану, которая его пыталась «заломать” и вывести из торгового зала.

На место также вызвали полицию. Однако полицейский согласился с блогером и потребовал от сотрудников гипермаркета убрать с полок немаркированную продукцию.

Позже Волков признался, что в этом гипермаркете просроченной продукции было мало.