Сроки окончания работ в Верхнем городском парке вновь перенесли

По контракту работы в парке должны были закончиться еще 15 июля.

Сроки окончания работ в Верхнем городском парке вновь перенесли. Об этом стало известно в понедельник, 16 августа, в ходе депутатского контроля.

Ход работ в парке проконтролировали зампредседателя рязанской облдумы Александр Шевырев, депутаты гордумы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Волкова, а также представители горадминистрации, общественность и подрядчик.

В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» завершается третья очередь благоустройства. По контракту работы в парке должны были закончиться еще 15 июля. Тогда срок сдачи перенесли на 20 августа, но из-за погодных условий и задержек с поставками комплектующих сроки вновь перенесли — до середины сентября.

Рабочие уже завершили отливку столбов и приступили к монтажу плит из архитектурного бетона, также ведется подготовка к установке металлических ограждений. Остается закончить укладку тротуарной плитки, завезти грунт под посадку зеленых насаждений.

«Замечание одно — медленное выполнение работ. Есть объективные причины, но они не снимают с подрядчика ответственности. С нашей стороны контроль станет более жестким, еженедельным”, — отметил Александр Сидоров.