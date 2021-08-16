Рязанский суд назначил наказание мужчине, нанесшему десять ножевых своему знакомому

Конфликт между мужчинами случился во время распития спиртных напитков.

Суд вынес приговор рязанцу, зарезавшему своего знакомого. Об этом сообщает региональная прокуратура .

Трагедия случилась, когда осужденный со знакомым распивали спиртные напитки. Между ними произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе нее рязанец нанес не менее десяти ножевых ранений потерпевшему. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Суд признал рязанца виновным. Ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.