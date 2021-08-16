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Рязанка пожаловалась на небезопасный транспорт на маршруте «Скопин-Ряжск»
Она рассказала, что ехала на машине, которой «больше десяти лет».

Рязанка пожаловалась на небезопасный транспорт на маршруте «Скопин-Ряжск”. Пост об этом в понедельник, 16 августа, она разместила в социальных сетях.

Автор поста призналась, что в минувшую субботу ехала из Скопина в Ряжск на маршрутке, которой «больше десяти лет”.

«Кто такую рухлядь выпускает в рейс на расстояние около 60 километров? Этой машине больше десяти лет. Она вся трясется и скрипит. Того и гляди, развалится. В салоне работала печка! Это при 30-градусной жаре! Водитель сказал, что не может ее отключить, потому что двигатель греется. На трассе интенсивное движение, а если машина сломается на ходу и случится авария?” - говорится в посте.

Свой пост рязанка связала с недавней проверкой во всех автопарках по поручению губернатора Николая Любимова.