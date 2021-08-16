\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
28°
Втр, 17
31°
Срд, 18
32°
ЦБ USD 73.39 -0.08 17/08
ЦБ EUR 86.51 0.29 17/08
Нал. USD 73.00 / 74.10 18:34
Нал. EUR 86 / 87.00 18:50
Новости
Публикации
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
6 703
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
22 567
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
8 470
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
8 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Подрядчика, ведущего работы в Верхнем городском парке, оштрафовали
Также теперь подрядчик будет обязан предоставлять список работ, которые планирует выполнить за неделю.

В рамках многоуровневого депутатского контроля в понедельник, 16 августа, зампредседателя рязанской облдумы Александр Шевырев, депутаты рязанской гордумы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Викторова, а также представители администрации города, подрядной организации и общественности проконтролировали качество и сроки выполнения работ в Верхнем городском парке.

Сроки в очередной раз перенесены. Депутаты выяснили, что работы ведутся медленно и в заявленный срок завершены не будут. Новая дата окончания третьей очереди благоустройства Верхнего парка назначена на 17 сентября.

В связи с этим Александр Шевырев отметил, что контроль за этим объектом будет более строгий.

«Будем собираться здесь каждый понедельник для отчета. Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю. Через указанное время мы собираемся, осматриваем сделанное и выносим вердикт”, — подчеркнул парламентарий.

За срыв сроков сдачи объекта к подрядчику вновь применят штрафные санкции.