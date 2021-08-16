Подрядчика, ведущего работы в Верхнем городском парке, оштрафовали

Также теперь подрядчик будет обязан предоставлять список работ, которые планирует выполнить за неделю.

В рамках многоуровневого депутатского контроля в понедельник, 16 августа, зампредседателя рязанской облдумы Александр Шевырев, депутаты рязанской гордумы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Викторова, а также представители администрации города, подрядной организации и общественности проконтролировали качество и сроки выполнения работ в Верхнем городском парке.

Сроки в очередной раз перенесены. Депутаты выяснили, что работы ведутся медленно и в заявленный срок завершены не будут. Новая дата окончания третьей очереди благоустройства Верхнего парка назначена на 17 сентября.

В связи с этим Александр Шевырев отметил, что контроль за этим объектом будет более строгий.

«Будем собираться здесь каждый понедельник для отчета. Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю. Через указанное время мы собираемся, осматриваем сделанное и выносим вердикт”, — подчеркнул парламентарий.

За срыв сроков сдачи объекта к подрядчику вновь применят штрафные санкции.