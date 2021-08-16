Под Рязанью женщина угрожала сожителю убийством

Конфликт разгорелся при ее малолетнем сыне.

Под Рязанью женщина угрожала сожителю убийством. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет ИД «Пресса” .

Инцидент случился в Сараевском районе. Между женщиной и ее сожителем случился конфликт на почве того, что мужчина упрекнул рязанку в тунеядстве и употреблении спиртных напитков. В один момент женщина схватила нож и стала угрожать убийством сожителю.

Происходящее видел малолетний сын и соседка. Она вызвала на место полицейских для предотвращения конфликта.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.