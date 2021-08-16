\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
28°
Втр, 17
31°
Срд, 18
32°
ЦБ USD 73.39 -0.08 17/08
ЦБ EUR 86.51 0.29 17/08
Нал. USD 73.15 / 73.70 15:49
Нал. EUR 86.33 / 86.84 15:49
Новости
Публикации
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
6 486
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
22 399
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
8 325
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
8 148
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Почта России» занялась проведением опросов
В тестовом режиме сотрудники «Почты России» уже провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 000 респондентов.

«Почта России” запустила новую услугу — проведение опросов населения для компаний и госструктур. Компания планирует собирать мнения жителей самых отдаленных и малонаселенных пунктов страны — в том числе тех, кто не пользуется интернетом.

Заказчик сможет выбрать один из двух способов проведения опроса — в бумажном или электронном виде. В первом случае сотрудники «Почты России” соберут и централизованно передадут заказчику заполненные анкеты. Во втором случае ответы респондентов будут фиксировать в специальном приложении, данные из которого передаются в личный кабинет заказчика. Опросы можно проводить как анонимно, так и с использованием персональных данных респондентов в полном соответствии с федеральным законом. Анкетирование будет проводиться только по желанию клиента.

Тематика опросов разнообразна и зависит от целевой аудитории и задач, которые необходимо решить пользователям нового сервиса: от оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до выявления людей, нуждающихся в социальной или медицинской помощи.

«115 000 почтальонов посещают каждый адрес страны, практически как переписчики. Мало кто из социологических служб может предложить такую глубину проникновения, а ограничение по хронометражу опроса позволит нам не увеличивать как-либо значимо рабочий день почтальона и не отнимать время у клиента. При этом хотим подчеркнуть, что мы не берем на себя функций социологов: мы проводим опрос, а методология исследования и обработка результатов остаются на стороне заказчика», — отметил заместитель генерального директора «Почты России” по почтовому бизнесу Анатолий Кириенко.

Компания уже провела ряд пилотных проектов по проведению опросов социальной и медицинской направленности. В тестовом режиме сотрудники «Почты России” провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 000 респондентов.

Более подробную информацию о новом сервисе и тарифах можно узнать на сайте.