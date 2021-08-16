«Почта России» занялась проведением опросов

В тестовом режиме сотрудники «Почты России» уже провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 000 респондентов.

«Почта России” запустила новую услугу — проведение опросов населения для компаний и госструктур. Компания планирует собирать мнения жителей самых отдаленных и малонаселенных пунктов страны — в том числе тех, кто не пользуется интернетом.

Заказчик сможет выбрать один из двух способов проведения опроса — в бумажном или электронном виде. В первом случае сотрудники «Почты России” соберут и централизованно передадут заказчику заполненные анкеты. Во втором случае ответы респондентов будут фиксировать в специальном приложении, данные из которого передаются в личный кабинет заказчика. Опросы можно проводить как анонимно, так и с использованием персональных данных респондентов в полном соответствии с федеральным законом. Анкетирование будет проводиться только по желанию клиента.

Тематика опросов разнообразна и зависит от целевой аудитории и задач, которые необходимо решить пользователям нового сервиса: от оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до выявления людей, нуждающихся в социальной или медицинской помощи.

«115 000 почтальонов посещают каждый адрес страны, практически как переписчики. Мало кто из социологических служб может предложить такую глубину проникновения, а ограничение по хронометражу опроса позволит нам не увеличивать как-либо значимо рабочий день почтальона и не отнимать время у клиента. При этом хотим подчеркнуть, что мы не берем на себя функций социологов: мы проводим опрос, а методология исследования и обработка результатов остаются на стороне заказчика», — отметил заместитель генерального директора «Почты России” по почтовому бизнесу Анатолий Кириенко.

Компания уже провела ряд пилотных проектов по проведению опросов социальной и медицинской направленности. В тестовом режиме сотрудники «Почты России” провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 000 респондентов.