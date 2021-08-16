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Певица МакSим пройдет реабилитацию в Подмосковье
Там артистка пробудет месяц.

Певица МакSим в течение месяца будет проходить реабилитацию. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет Mash со ссылкой на свой источник.

В пятницу, 13 августа, стало известно, что МакSим выписали из больницы, где она находила два месяца. Марина Абросимова настояла на том, чтобы поехать домой хотя бы на сутки — она давно не видела детей и хотела прийти в себя.

Позже артисте предстоит пройти лечение в реабилитационном центре в Подмосковье. На протяжении 21 дня она под наблюдением специалистов будет заниматься дыхательной гимнастикой и делать упражнения для восстановления после болезни.