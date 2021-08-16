Опубликованы фото с места смертельной аварии в Клепиковском районе
В районе деревни Кобылинка Клепиковского района столкнулись Geely Emgrand FE-1 и Ford Mondeo. Водитель Geely погиб. Водителя и трех пассажиров Ford доставили в больницу.
Опубликованы фото с места смертельной аварии в Клепиковском районе. Снимки появились на сайте ИД «Пресса».
Авария произошла в субботу, 14 августа, в 17:17 на 189-м км автодороги Москва — Касимов.
В районе деревни Кобылинка Клепиковского района столкнулись Geely Emgrand FE-1 и Ford Mondeo.
Водитель Geely погиб. Водителя и трех пассажиров Ford доставили в больницу.