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Губернатор Николай Любимов наградил президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова в День физкультурника
Его наградили почетной грамотой.

Губернатор Николай Любимов наградил президента ГК «Автоимпорт” Олега Смирнова в День физкультурника. Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, 13 августа, на стадионе «Спартак”.

С лучшими спортсменами региона и людьми, внесшими значительный вклад в развитие спорта, встретился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он поздравил всех причастных с праздником и наградил лучших из лучших.

Почетной грамотой губернатора Рязанской области наградили президента федерации хоккея Рязанской области, регионального представителя Ночной хоккейной лиги в регионе, депутата рязанской гордумы, президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова.

В 2020 году его назначили на должность президента федерации хоккея Рязанской области, после чего произошел ряд положительных изменений в профессиональном хоккее Рязанской области. На предстоящий сезон у Олега Смирнова есть большие планы по дальнейшему развитию обеих хоккейных команд, а также укреплению уровня подготовки юных спортсменов.

Вся деятельность Олега Смирнова неразрывно связана с хоккеем. Уже десять лет он непрерывно руководит НХЛ в регионе. Собрав на первый сезон всего семь команд-любителей, сегодня, спустя десять лет, их в Рязанской области — 45, а это около 1000 хоккеистов.

На протяжении девяти лет Ночная хоккейная лига в Рязанской области признается лучшей в стране по организации и информационному сопровождению турнира. Благодаря слаженной работе команды АНО «НХЛ» под руководством Олега Смирнова, регион с гордостью носит название «Столица любительского хоккея», а руководитель неоднократно признавался лучшим региональным представителем в России. Ежегодно в рамках финала фестиваля проходит гала-матч с участием президента Р. Ф. Владимира Путина, Министра обороны России Сергея Шойгу и звезд отечественного хоккея. Во всех девяти проведенных гала-матчах в составе команды Ночной хоккейной лиги на лед выходил и Олег Смирнов.