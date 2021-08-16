Google угрожает уйти из России из-за нежелания восстанавливать YouTube-канал «Царьграда»

Компания не планирует исполнять российское законодательство, в случае, если Google обяжут выплачивать прогрессивную неустойку за отказ разблокировать канал «Царьграда».

Google угрожает уйти из России из-за нежелания восстанавливать YouTube-канал «Царьграда”. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Roem.ru .

Компания не планирует исполнять российское законодательство, в случае, если Google обяжут выплачивать прогрессивную неустойку за отказ разблокировать канал «Царьграда”. Эта информация содержится в пояснении к апелляционной жалобе, которую рассмотрел российский арбитражный суд. По подсчетам юристов, за семь месяцев сумма неустойки достигнет 94 триллионов рублей.

В апреле этого года «Царьград” уже выиграл суд с Google. Компанию обязали разблокировать аккаунт, вернуть весь контент и включить его монетизацию. Также «Царьград” требует компенсацию за время блокировки, когда канал не приносит денег.

Назначение штрафа, заявил Google, влечет «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом»: компания не сможет выполнять требования 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающий распространение детской порнографии, информации о способах изготовления наркотиков, совершении суицида и призывов к массовым беспорядкам.

Компания планировала решить все мирным путем, но издание заявило, что переговоры «завершены, по существу не начавшись” и разослало официальный пресс-релиз о прекращении переговоров.

Что касается самого аккаунта «Царьграда”, то, по словам представителя адвокатской компании Baker McKenzie, он удален и восстановлению не подлежит. Вывод денег, заработанных на рекламе, Google тоже не может подключить в связи с решениями Управления по контролю за иностранными активами: Константин Малофеев находится под американскими санкциями.

Заседание по этому делу вновь будет рассмотрено 20 сентября.